Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Svet

Kaj čaka naše gospodarstvo, kako bomo živeli?

Ljubljana, 14. 01. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Svet na Kanalu A
Bojan Ivanc

Svet se ne spreminja več postopno, ampak sunkovito. Trgi danes ne reagirajo več na podatke, ampak na geopolitiko, tveganja in signale moči. Denar ni več samoumeven, varnost ni več samoumevna, gospodarska rast tudi ne. Bojan Ivanc, eden najbolj citiranih slovenskih ekonomistov in glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije, Javnost že skoraj desetletje redno opozarja na ključne makroekonomske trende, v zadnjem času predvsem na vzroke in posledice inflacije. Je nosilec prestižnega naziva CFA in dolgoletni finančni analitik, danes pa tudi sogovornik, ki zapletene ekonomske teme zna razložiti jasno in razumljivo.


bojan ivanc gospodarska zbornica slovenije

Kako varčevati čim bolj varno in donosno?

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kaj pomeni X Æ A-Xii, Strider, Comet?
Ko stari starši razvajajo: baby boomerji in posebna vez z vnuki
Ko stari starši razvajajo: baby boomerji in posebna vez z vnuki
Vsaka solza je dokaz, kako močno te imam rada
Vsaka solza je dokaz, kako močno te imam rada
Sredi noči dobil SMS, ki ga Robbie Williams ne bo nikoli pozabil
Sredi noči dobil SMS, ki ga Robbie Williams ne bo nikoli pozabil
zadovoljna
Portal
Govorice o poroki so se širile kot požar
Dnevni horoskop: Ribe krepijo odnose, dvojčki se osredotočajo na zdravje
Dnevni horoskop: Ribe krepijo odnose, dvojčki se osredotočajo na zdravje
Zasijala v krznenem plašču na ulicah Zagreba
Zasijala v krznenem plašču na ulicah Zagreba
5 živil, ki jih morajo uživati ženske po 35. letu
5 živil, ki jih morajo uživati ženske po 35. letu
vizita
Portal
Potencialna protirakava glivična spojina prvič sintetizirana po 55 letih
Chronova bolezen: kronično vnetje, ki ne prizadene le črevesja
Chronova bolezen: kronično vnetje, ki ne prizadene le črevesja
Prehranski konzervansi povezani z zdravstvenimi tveganji
Prehranski konzervansi povezani z zdravstvenimi tveganji
Vsa živa bitja naj bi oddajala komaj zaznaven sij, ki ob smrti izgine
Vsa živa bitja naj bi oddajala komaj zaznaven sij, ki ob smrti izgine
cekin
Portal
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
Mirna Arktika izginja: tudi Svalbard je na udaru tujih interesov
Mirna Arktika izginja: tudi Svalbard je na udaru tujih interesov
Mačji sodelavci: inovativni model produktivnosti v Tokiu
Mačji sodelavci: inovativni model produktivnosti v Tokiu
Trumpove obljube: Sem res to rekel?
Trumpove obljube: Sem res to rekel?
moskisvet
Portal
Kakršna mati, takšna hči
Ali mraz povzroča prehlad?
Ali mraz povzroča prehlad?
Pojav, ki ga znanost ne zna razložiti
Pojav, ki ga znanost ne zna razložiti
Skrivnosti trenerja Real Madrida: družina, posel in skrita ljubezen
Skrivnosti trenerja Real Madrida: družina, posel in skrita ljubezen
dominvrt
Portal
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Atrakcija pri sosedih: cela vas gradila 7,5 metra visokega orjaka
Atrakcija pri sosedih: cela vas gradila 7,5 metra visokega orjaka
Tako boste zlahka odstranili vodni kamen
Tako boste zlahka odstranili vodni kamen
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
okusno
Portal
Hitro kosilo iz ene ponve
Vitaminski napitek za odpornost
Vitaminski napitek za odpornost
Brez stradanja: 6 odličnih receptov za vse, ki želite shujšati
Brez stradanja: 6 odličnih receptov za vse, ki želite shujšati
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
voyo
Portal
Igra z ognjem
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450