Kaj čaka naše gospodarstvo, kako bomo živeli?

Svet se ne spreminja več postopno, ampak sunkovito. Trgi danes ne reagirajo več na podatke, ampak na geopolitiko, tveganja in signale moči. Denar ni več samoumeven, varnost ni več samoumevna, gospodarska rast tudi ne. Bojan Ivanc, eden najbolj citiranih slovenskih ekonomistov in glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije, Javnost že skoraj desetletje redno opozarja na ključne makroekonomske trende, v zadnjem času predvsem na vzroke in posledice inflacije. Je nosilec prestižnega naziva CFA in dolgoletni finančni analitik, danes pa tudi sogovornik, ki zapletene ekonomske teme zna razložiti jasno in razumljivo.