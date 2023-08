Preden bodo v hišah in stanovanjih lahko postavili omare in vanje zložili to, kar imajo, bo potrebnega še veliko časa. Več, kot si marsikdo sploh upa misliti. Najprej je na vrsti prezračevanje, dokler stene ne bodo povsem suhe, pa ni čas za zidarske popravke, barvanje in nov parket, opozarja stroka. Kaj torej čaka vse, ki morajo začeti znova, le da tokrat v mokrem stanovanju?