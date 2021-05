Kaj dela britanski premier Boris Johnson z denarjem, ki ga zasluži?

To se sprašujejo mnogi Otočani, ki plačujejo njegove "položnice" in vse drugo, od prenov stanovanj do otroškega varstva. Po viku in kriku o tem, kdo je plačal drago prenovo pstanovanja na Downing Streetu, zdaj tednik Sunday Times trdi, da je premier prosil konservativne donatorje, naj mu pomagajo plačevati še varuško za leto dni starega sina Wilfreda, ki ga ima z zaročenko Carrie Symonds.

