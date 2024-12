Gasilci: dobri možje, ki so z nami čez celo leto

Ste se kdaj vprašali, kaj imajo skupnega Miklavž, Božiček, dedek Mraz in gasilci? Otroci bi morda rekli, da so vsi junaki. Skozi odrasle oči pa so gasilke in gasilci veliko več, saj skrbijo za našo varnost vse leto in na pomoč priskočijo, kadarkoli jih potrebujemo. Borijo se z ognjem, vodo, potresi in plazovi in v večini primerov gre za prostovoljne gasilce. Spar je že drugo praznično sezono s prodajo piškotov zbiral denar za aktivnosti, s katerimi bodo v gasilske vrste privabili še več mladih.