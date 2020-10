Kaj izid ameriških volitev pomeni za Slovenijo?

Kdo bo novi predsednik ZDA? Trenutno so slovenski odnosi z ZDA dobri. Da je ZDA dobro imeti na svoji strani, so se naučili že mnogi predsedniki vlad in očitno se tega zaveda tudi naš aktualni premier. Pred kratkim nas je v Sloveniji obiskal ameriški zunanji minister Mike Pompeo, Janez Janša pa je tudi odkrito podprl Donalda Trumpa. Kaj izid ameriških volitev, če zmaga Trump ali Joe Biden, pomeni za Slovenijo?