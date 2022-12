Aleksander Pozvek je kot dobri mož po Niki Kovač in Robertu Golobu tokrat obdaril predsednika države Boruta Pahorja. Čeprav mu je predsednik priznal, da se ga boji, ga je vseeno sprejel v pisarni. Dobil pa je dve darili, ki se ju je razveselil kot majhen otrok – do trenutka, ko ju je odprl, seveda. Kaj je sledilo in zakaj Pahor ni zaželel Pozveku srečno 2023, pa v prispevku.