Kaj je lobiranje in kaj korupcija?

Je Slovenija še vedno brez kredita za drugi tir, ker Italijani tako močno in uspešno lobirajo za odlog? Kolegi z Dejstev so po podatku, da naj bi bila Slovenija ravno zato še vedno brez odobritve ključnega kredita Evropke investicijske banke, preverili, kje so slovenski lobisti. Slovenija je povsem na repu tako pri lobiranju kot pri vplivu.