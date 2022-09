Kaj je našim odbojkarjem zmanjkalo za kolajno?

Svetovno prvenstvo v odbojki je zaključeno, slovenski odbojkarji pa si bodo lahko oddahnili po dolgem boju in pripravah. Ne glede na to, da v Slovenijo niso prispeli s kolajno, so naši odbojkarji spisali zgodovino. Četrto mesto na svetovnem prvenstvu v odbojki je najboljši rezultat v zgodovini samostojne Slovenije. Razočaranje v slovenskem taboru je bilo pričakovano, zato sklonjene glave na letališču niso bile nič nenavadnega. So pa za boljšo voljo poskrbeli slovenski navijači, ki so skupaj z odbojkarji prileteli na ljubljansko letališče. Ti so jih ob prijavi na let pričakali in jih začeli glasno spodbujati.

