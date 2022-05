Kaj je povzročilo padec kriptovalut?

Da se nam jeseni obeta kriza, ni več nobena novost. Zato mnogi razmišljajo, kako privarčevati, dokler še lahko. Doma ti denar poje inflacija, zlato je dobra naložba, pravijo. Zadnja leta pa so najbolj vabljive in hitro rastoče zagotovo kriptovalute, borze s temi navideznimi kovanci so ves čas rasle. Vsaj dokler se ne zgodi padec. In zdaj se je zgodil: padec zgodovinskih razsežnosti. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Če ste imeli na primer v lasti LUNO, torej kriptovaluto, ki je bila vredna tudi preko 100 evrov, je ta danes vredna le še okoli evra. V zadnjem dnevu je vrednost padla za 99 odstotkov. In v prostem padu so praktično vse valute, tudi najmočnejša Bitcoin, pa Ethereum. Izginjajo milijarde evrov, ki so bile, ali pa jih tudi ni bilo, na svetovnih borzah. Črna sreda, ki je v resnici črni teden.