Srednje in višje šole ter fakultete so odprle svoja vrata in predstavile poti, ki vodijo v prihodnost. A kako zelo se časi spreminjajo, kaj je pri odločanju o svoji prihodnosti štelo nekoč in kaj danes, smo skušali ugotoviti s prav posebnim poskusom. Za mizo smo posedli 96-letno Marijo Zadnikar in 19-letnega Matica Schwarzmanna in pustili, da se o vseh teh vprašanjih pogovarjata