Kaj je razlog za pojav krogov na našem nebu?

Pojav, ki je v nedeljo razburjal uporabnike družbenih omrežij pri nas. Skrivnostni krogi na našem nebu so namreč burili domišljijo in rojevali takšne in drugačne teorije. Običajno je razlaga povsem enostavna in tudi tokrat je tako. Niso bili nezemljani, prav tako ne tisti 'zlobneži, ki zaprašujejo naše nebo', tudi ne kakšna moderna vojaška tehnologija. Samo naši južni sosedje so od zgoraj spremljali dogajanje na domačem reliju.