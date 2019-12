Za Gala zbranih 73.000 evrov. Zakaj ostanka ne prispeva Palčica Pomagalčica?

Denar za Gala zbira Nadškofijska Karitas Maribor. ''Za Gala je na našem transakcijskem računu zbranih približno 73 tisoč evrov, točno 72.965 evrov,''pojasni predsednik mariborskega Karitasa Branko Maček . Od tega je bilo nekaj manj kot 51 tisoč evrov prek SMS-ov zbranih še prek društva Maus, a so jih operaterji po sklepu sodišča zaradi kazenskega postopka proti Nataši Švikart nakazali na račun Karitasa. Ostalo predstavljajo donacije, zbrane prek transakcijskega računa Karitasa. ''To je skoraj polovica, upam, da se bo do konca aprila zbralo,'' je optimističen Maček. Za operacijo i

Ta pa je mnenja, da bi bil Gal lahko operiran tudi v Evropi. Na vprašanje, ali jim je Galova mama povedala, da bi dečka lahko operirali tudi v Sloveniji oziroma v drugih centrih po Evropi, kjer bi bilo to ceneje, Maček odgovori: "Ko smo sprejeli to, je bilo povedano, kolikor jaz vem, da sta konzilij tako v Mariboru kot v Ljubljani najprej rekla, da tako ne bi bilo možno urediti."

A slovenski ortoped Lovro Suhodolčan trdi, da je dr. Paley predlagal povsem enakovredno operacijo, ki jo izvajajo tudi na Ortopedski kliniki v Ljubljani ali v kateri izmed predlaganih ustanov v Evropi.

''Vedno preverimo okoliščine, želimo biti povezani z zdravstveno stroko, zaupati v medicinsko stroko in skupaj z njo narediti korak, ki bo otroka pripeljal do zdravih in pravih korakov," pove Larisa Štoka. Ko gre za donacije ljudi, pa je ključna tudi transparentnost. "Želimo, da so vsa zbrana sredstva, v vsakem trenutku, za vse dobrotnike, ki se odzovejo, vidna, in zdi se mi, da je to najmanj, kar vsem skupaj dolgujemo,'' zaključi.