Ste kdaj pomislili na to, kaj bi se zgodilo z vašo hišo ali blokom, če bi prišlo do potresa z magnitudo 6,4, kot je bil v Petrinji? Po ocenah strokovnjakov bi takšen potres v Ljubljani odnesel 500 življenj, škoda pa bi znašala več kot 10 milijard evrov. Čeprav v Sloveniji zabeležimo približno 200 potresov letno, številne stavbe niso potresno sanirane, še zlasti tiste, ki so zgrajene pred letom 1964, nekatere pa so v tako slabem stanju, da jih ni mogoče niti potresno sanirati.