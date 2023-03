Kako srečo dojemajo tri različne generacije?

Potem ko smo v meteorološko pomlad zakorakali že prvega marca, zdaj vstopamo še v koledarsko. Pomlad je sicer za mnoge najljubši letni čas, saj svetloba in višje temperature poskrbijo za več dobre volje, naše telo pa začne izločati več serotonina oziroma tako imenovanega hormona sreče, zato pogosto rečemo, da spomladi marsikoga razganja. A sreča se poleg lepega vremena skriva še marsikje drugje: v pričakovani življenjski dobi, blaginji in socialni vključenosti. Za najbolj srečen narod že šesto leto zapored veljajo Finci. Slovenci smo se med 137 državami znašli na 22. mestu, tik za Francijo. In ker se tako radi primerjamo s sosedi, srečnejši od nas naj bi bili le Avstrijci.