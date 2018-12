Kaj je treba vedeti, če se odpravljate na Camino?

Camino velja za eno najbolj varnih in tudi poceni romarskih poti, na kateri je za romarje izredno dobro poskrbljeno. Na vsej poti so postavljena posebna zavetišča in vam tako ni treba nikoli skrbeti, kje boste spali. Vendar pa za vstop vanje potrebujete uradni romarski potni list. Lahko ga dobite na poti v romarskih pisarnah, v nekaterih zavetiščih, turističnih agencijah. Najbolje pa je, da si ga priskrbite že pred potjo v Sloveniji, pri Društvu prijateljev Svetega Jakoba.

Obstajajo cerkvena, občinska in privatna zavetišča, ki so dobro označena in jih je lahko najti, vsa pa so izjemno poceni – od pet do petnajst evrov na noč. Med seboj se precej razlikujejo – od tistih, kjer lahko prenočuje več sto romarjev in z najbolj osnovno ponudbo (pogradi, kopalnice in skupna kuhinja), do tistih, kjer prebiva zgolj nekaj romarjev (z moderno opremo in celo z bazeni). Za tiste romarje, ki si želijo več intime, pa mnoga zavetišča ponujajo tudi malo dražje sobe za dva. Ušesni čepki so skorajda nujen del opreme, saj bo ponoči vsaj eden romar zagotovo precej smrčal.

Kar se tiče velikosti nahrbtnika, so mnenja deljena. Nekateri prisegajo na majhne 30-litrske nahrbtnike, drugi imajo raje večje (45 litrov ali več). Važno je, da je lahek, saj boste kaj kmalu občutili vsak odvečen gram, in da boste lahko zlahka organizirali stvari v njem. Dobro je, da je nepremočljiv ali da ima nepremočljivo pregrinjalo, vendar s seboj vseeno vzemite tudi nepremočljive ali vsaj plastične vreče, saj se lahko znajdete tudi v večurnem hudem nalivu in boste tako – ko boste končno prišli v zavetišče – imeli nekaj suhih oblačil.

S seboj potrebujete zgolj dve ali tri majice s kratkimi rokavi, kratke in dolge hlače, spodnje perilo in kar nekaj nogavic – vse iz materiala, ki se hitro suši in nekaj za bolj mrzla jutra in večere. Dobro je vzeti tudi nekaj lahkega in bombažnega za popoldneve in nikar ne pozabite na palerino, saj na nekaterih delih pogosto dežuje.

Čevlji so prav posebno poglavje, saj bo, brez dobrih, že prej uhojenih čevljev, vaše romanje postalo mučno in zelo boleče. Nekateri prisegajo na visoke, drugi na nizke pohodne čevlje, nekateri pa hodijo s športnimi sandali ali drugimi športnimi obutvami. Dobro je, da čevlje kupite dosti prej, ob nakupu pa upoštevate, da morajo biti malo večji, saj vam bo noga zatekala. Nato jih, še preden se odpravite na pot, dobro izhodite. Mnogi s seboj vzamejo tudi natikače, ki jih imajo obute po koncu hoje, da si noga odpočije.

Dobro je tudi, da s seboj vzamete lahko spalno vrečo. V veliko zavetiščih boste sicer dobili zamenljivo pregrinjalo za jogije in vzglavnike ter pregrinjala, vendar tega nimajo vsa. Če boste romali pozno jeseni, spomladi ali pozimi, mora biti temu primerna tudi spalna vreča, saj ni nujno, da bo zavetišče ogrevano. Tudi oblačila morajo biti v tem primeru toplejša.

Poleg toaletnih potrebščin (kupite čim manjše in lahke) potrebujete še kakšne protibolečinske tablete, mazilo za otekle in vnete noge ter obliže za žulje. In nikar ne pozabite na pokrivalo, sončno kremo in očala, saj je lahko poleti na nekaterih mestih tudi do 40 stopinj Celzija. Če kaj pozabite, naj vas ne skrbi, saj je ob vsej poti nešteto trgovinic in lekarn. Vzemite tudi nekaj, s čimer boste vsak dan oprali svoja oblačila. Skorajda vsa zavetišča imajo tudi pralne in sušilne stroje, vendar boste morali za njihovo uporabo plačati med tri in štiri evre.