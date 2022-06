Kaj je tržna inšpekcija ugotovila glede pomanjkanja goriva?

Cene bencina in dizla so od torka višje. Za približno 20 centov, na avtocestah pa za okoli 35 centov. Tako so nekateri še v ponedlejek pred polnočjo polnili rezervoarje svojih jeklenih konjičkov. V torek so morali za liter bencina v mestih odšteti že 1,76 evra, za dizelsko gorivo pa 1,84 evra. Na avtocestah pa za bencin 1,85 evra, za dizelsko gorivo pa dva evra. Na nekaterih bencinskih servisih goriva še vedno ni, zato so bili nekateri primorani točiti na avtocesti. Če so v ponedeljek nekateri turisti čakali na počivališčih, da pripeljejo gorivo, da bi nadaljevali pot, jih v torek ni bilo več.