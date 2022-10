Kaj je 'umazana bomba' in kako bi jo lahko uporabili?

V ukrajinskem Hersonu se pripravlja teren za eno največjih bitk v vojni za Ukrajino, je sporočil svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Oleksij Arestovič. Rusi nadaljujejo evakuacijo civilnega prebivalstva na vzhodni breg reke Dneper, Ukrajinci še naprej izvajajo protiofenzivo, medtem pa se število ruskih enot prav tako krepi. Medtem pa se svet ukvarja z novim obtoževanjem Rusije in Ukrajine. Tokrat o uporabi tako imenovane umazane bombe, ki naj bi jo uporabili Ukrajinci. Tako v svoji propagandi opozarjajo Rusi, ki pa so pri dokazovanju teh obtožb vzeli tudi fotografije naših, slovenskih jedrskih odpadkov. Naša vlada je že uradno zavrnila kakršne koli povezave z Ukrajino in jedrskimi odpadki in sporoča, da imamo te varno shranjene.