Kaj jedo vrhunski kolesarji?

Če želiš zmagovati kot vrhunski kolesarji, moraš jesti kot vrhunski kolesarji. Sliši se preprosto, a daleč od tega. Da se lahko kolesarji posvetijo izključno treningom in doseganju zmag, načrtovanje in pripravo jedilnikov prevzamejo kuharji. V hiši kulinarike Jezeršek so pripravili dneva odprtih vrat, kjer so dijakom in študentom gostinskih šol predstavili zakulisje gostinskega poklica, mobilna kuhinja kolesarske ekipe Bahrain Victorious pa nam je zaupala, kaj dobrega sploh lahko pojedo Matej Mohorič in ostali kolesarji.