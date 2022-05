Kaj mora Slovenija še narediti, da bo prepoznana kot kolesarska destinacija?

Zeleni slovenski turizem je kot nalašč za razvoj kolesarskega turizma, sploh ker imamo na tem področju vrhunske ambasadorje. Med petimi najboljšimi kolesarji sveta so kar trije Slovenci: Pogačar, Roglič in Mohorič. Poleg tega bo letos čez Slovenijo potekal tudi Giro di Italia. Imamo osem tisoč kilometrov kolesarskih poti, a kljub vsemu kot kolesarska destinacija Evrope nismo prepoznani. Kaj moramo torej še storiti, kaj ponuditi turistom kolesarjem, kako jih k nam privabiti in kako dobri potrošniki so?