Kaj natanko se je dogajalo med incidentom na letalu EasyJet?

V četrtek dopoldan je z Brnika proti Londonu vendarle poletelo letalo EasyJeta, ki bi sicer to pot moralo opraviti že včeraj. A se je močno zapletlo, saj je 21-letna slovenska državljanka tik pred vzletom najprej verbalno in fizično napadla 60-letno sopotnico, ko pa je spor hotela prekiniti 29-letna britanska stevardesa, je fizično napadla tudi njo. Zaradi incidenta je pilot odločil, da ne vzleti, in so let prestavili. 183 potnikov je tako moralo na pot v London počakati do danes, tuje potnike pa so morali nastaniti v hotel. Kaj točno se je dogajalo, nam je danes povedala tudi ena od potnic.