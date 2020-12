Hitri test ni zagotovilo, s katerim bi lahko praznike varneje preživeli

Množično testiranje poteka, ljudje se zavedajo pomembnosti testov, se je pohvalil vladni govorec Jelko Kacin. V resnici je drugi dan množičnega testiranja zaznamovalo nemalo težav. V Kranju in Novi Gorici so ljudje na testiranje čakali tudi po uro in več, a tokrat ni bila kriva gneča. Hitre teste bi namreč morali dostaviti do 9. ure, ko bi se testiranje moralo tudi uradno začeti, a ker so z dostavo zamujali, se je vse zamaknilo za slabo uro. V Mariboru pa so, zaradi bojazni, da bi naleteli na takšno gnečo, kot je bila prvi dan v Ljubljani, mnogi prišli že pred 7. uro zjutraj, a testov vse do nekaj minut pred 9. še ni bilo.