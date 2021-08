Kaj okužba ministrice Simone Kustec pomeni za ključne sestanke pred začetkom šolanja?

Kljub polni cepljenosti je test okužbo pokazal ministrici za izobraževanje Simoni Kustec, ki je bila sicer od sobote v samoizolaciji in bo tam še prihodnjih deset dni. Prav ti pa bodo za izobraževanje ključnega pomena, saj bo zdravstvena in šolska stroka razpravljala, pod kakšnimi pogoji se bo začelo novo šolsko leto. 14 dni pred začetkom so šolniki, podobno kot lani, namreč še vedno praznih rok.

