Kaj po novem prinaša interventni zakon v zdravstvu?

"Jaz verjamem in tudi vsi ostali strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi zakona, da so majhni koraki in ukrepi, ki jim imamo danes na mizi pomembni in da bodo pomembno prispevali k večanju dostopnosti in zagotavljanju finančne stabilnosti zdravstvenega sistema," je predlog interventnega zakona s popravki branila Valentina Prevolnik Rupnik, ministrica za zdravje.

Razgrete strasti med ostalimi deležniki, predvsem o spornem 45. členu, ki so ga razumeli kot prisilno delo, so se zdaj umirile. Po besedah Irene Ilešič Čujovič, predsednice Sindikata zdravstva in socialnega varstva, je 45. člen zdaj bistveno spremenjen na bolje. "Velja zgolj za primere naravnih nesreč, res izrednih razmer."

Nadomestilo bo, tudi po 90 dneh bolniške odsotnosti, še vedno enako visoko, in sicer 90 odstotkov plače. S tem se ščiti tudi najranljivejše skupine, predlog pozdravljajo v Zvezi pacientov, a nasprotujejo reševanju zdravstvene blagajne na račun delodajalcev, ki bi morali kriti ne le 20, temveč 30 dni bolniške. "Mislimo, da gre za prestavljanje iz enega žepa v drugi žep in da to ni pravilen ukrep," pove Gregor Cuzar, generalni sekretar Zveze organizacij pacientov, ki meni, da je glavni ukrep, ki bi zagotovil, da bo bolniških dopustov manj, večja dostopnost do zdravstvenih storitev. "Predstavljajte si, da morate šest mesecev čakati na obravnavo. Kaj boste naredili? Na bolniško boste šli," še doda.