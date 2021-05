Kaj pomeni precedenčna sodba koprskega višjega sodišča za nošnjo mask?

Veliko prahu je dvignila odločitev koprskega višjega sodišča, ki je odločilo, da ustavi postopek zoper moškega, ki na javnem mestu ni nosil maske, saj da za kaznovanje ni zakonske podlage. Na odločitev sodišča se je takoj odzval ustavni pravnik Andraž Teršek, ki trdi, da so na podlagi te sodbe vse kazni, izdane zaradi nenošenja mask, nične. Kaj ta sodba zdaj zares pomeni za nošenje mask zunaj in tudi v zaprtih prostorih, predvsem pa kaj pomeni za tiste, ki so do danes obvestilo o kazni že prejeli in jo tudi plačali?

icon-expand