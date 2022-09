Kaj priključitev 15 odstotkov ukrajinskega ozemlja pomeni za nadaljevanje vojne?

Rusija bo v petek tudi uradno priključila 15 odstotkov ukrajinskega ozemlja. Vladimir Putin bo po referendumih o priključitvi Ruski federaciji priključil štiri regije, in sicer Lugansk, Doneck, Zaporožje in Herson. V Moskvo so že prispeli predstavniki proruskih okupacijskih oblasti. Medtem pa svet referendumov ne priznava in obsoja priključitev ukrajinskega ozemlja Rusiji. Tudi Kitajska in Srbija sta med kritiki. A vse to seveda Putina ne ustavlja, da ne bi ponovil krimskega primera, kjer je po referendumu Krim enostavno priključil Rusiji.