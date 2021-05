Z zakonom določeno, katere eksotične živali imate lahko kot hišne ljubljenčke

Po tem, ko je v državnem zboru dokončno padel zakon, ki ga je v postopek vložila poslanka SD Meira Hot, in ki bi med drugim prepovedal privezovanje psov na verigo, vlada v obravnavo pošilja zelo podobnega. Če ste lastnik oz. lastnica eksotičnih domačih živali, se boste morali seznaniti z novo zakonodajo o hišnih ljubljenčkih, ki prihaja. Ta bo določala, katere živali boste smeli imeti doma in katerih ne. Uvedba naj bi stopila v veljavo zaradi povečanja lastništev takšnih živali pri nas, saj te poudarjajo poseben status lastnika in predstavljajo nov modni trend.

