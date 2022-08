Na Hrvaškem burna javna razprava o privatizaciji obale

Si predstavljate dopustovanje na Hrvaškem brez poležavanja na plaži in skoka v morje? Ravno te naravne danosti k našim južnim sosedom privabijo večino turistov, a Hrvate skrbi, da bo tega že naslednjo sezono konec, s čimer se mnogi ne strinjajo. Odkar je pred tednom dni eno od hrvaških društev opozorilo na osnutek novega zakona o morskem dobrem in pristaniščih, se pri naših južnih sosedih odvija burna javna razprava o privatizaciji obale in posledično celo zaračunavanju dostopa do plaž. A na pristojnem ministrstvu trdijo, da si kritiki zakon napačno interpretirajo.