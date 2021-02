Kaj prinaša PKP 8?

Dodatne omilitve posledic covida-19 za gospodarstvo naj bi v obliki 320 milijonov evrov pomoči prinesel že osmi protikoronski paket, ki naj bi ga kmalu potrdil tudi državni zbor. Med drugim paket za tri mesece podaljšuje ukrep čakanja na delo, dijakom, ki so starejši od 18 let, prinaša enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov, študentom tujih visokošolskih zavodov ter brezposelnim, ki so ostali brez dela po 12. marcu lani in so na dan uveljavitve zakona še vedno brezposelni, pa 150 evrov. Do konca leta je podaljšan tudi ukrep, da lahko zaposleni koristi tri dni bolniške odsotnosti brez bolniškega potrdila.

