Kaj pripravlja vlada za spopad z energetsko krizo?

Visoke cene energentov in prehranska draginja bodo po napovedih tako Banke Slovenije kot Umarja letošnjo inflacijo ohranjale visoko, okoli devet odstotkov. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj - OECD, Sloveniji priporoča ciljano brzdanje inflacije in strukturne reforme. Inflacijo naj bi nekoliko zamejil dvig obrestnih mer. Kot je napovedal Boštjan Vasle iz Banke Slovenije, bi lahko Evropska centralna banka že julija dvignila obrestno mero za 0,25 odstotne točke, septembra pa še 0,5 odstotne točke, kar bi znižalo potrošnjo in investicije. A pri brzdanju inflacije so po njegovih besedah v veliko pomoč lahko tudi ukrepi, ki jih sprejemajo vlade. OECD v objavljenem in predstavljenem najnovejšem ekonomskem pregledu za Slovenijo priporoča znižanje obdavčitve dela, hkrati pa vidi rezerve pri davku na potrošnjo in davku na imetje. Kaj nas čaka torej jeseni?