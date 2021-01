Kaj razglasitev ekonomske cone pomeni za nas?

Vse bolj se bliža dan, ko naj bi Italija in Hrvaška v Jadranskem morju razglasili vsaka svojo izključno ekonomsko cono. Slovenija sicer že ves čas sodeluje v skupnih pogovorih z obema državama, a nekaj nejasnosti ostaja. Hrvaška zatrjuje, da se Slovenija nima česa bati in da ne bomo ostali brez dostopa do odprtega morja, a v resnici ga po razglasitvi obeh con v Jadranu ne bo več. O tem, kaj to pomeni za nas, so razpravljali tudi člani parlamentarnega odbora za zunanjo politiko.

