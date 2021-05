Če naši športni kolegi po navadi pridejo v studio, so zdaj na boljšem, saj so v toplem Portu. Prišli smo do konca letošnje sezone, tokrat pa bomo komentarje namesto iz majhnega studia poslušali s stadiona. To sicer ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi bilo to leto zaradi epidemije povsem drugačno. Kako je torej poskrbljeno za komentatorje?

