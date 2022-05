Ukrajina je ustavila dobavo ruskega plina v Evropo preko plinovoda na vzhodni meji v regiji Lugansk. Za to potezo se je odločila, ker je to območje zasedla ruska vojska, ki po besedah upravljavcev plinovoda ogroža stabilnost in varnost plinovodnega sistema. Kaj ustavitev pomeni za Slovenijo, ali je lahko oskrba gospodinjstev s plinom ogrožena?