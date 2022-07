Kaj se bo zgodilo s požeto slovensko pšenico?

Namero vlade, ki pravi, da bo v sklopu ukrepov za zajezitev draginje pomagala slovenskemu kmetu in da bo med drugim odkupila vso v Sloveniji pridelano pšenico, sicer kmetijske zadruge pozdravljajo. A se bojijo, da bo vse ostalo zgolj pri nameri. Precej pšenice je namreč že požete, kmetje jih vozijo v zadruge, še zdaj pa ne vedo, koliko bodo za pšenico, ki so jo praktično že oddali, sploh dobili. Država pravi, da jo bo odkupila, nihče pa nam ne pove, za koliko in ali se nam to, ob vseh podražitvah, ki so nas doletele, sploh še splača, opozarjajo kmetje. V enem od največjih podjetij v Sloveniji pri proizvodnji hrane pa opozarjajo, da bodo cene hrane samo še rasle.

"Na poceni hrano, kot smo jo imeli pred enim letom ali pa letom in pol, lahko kar pozabimo," pravi Branko Virag, član uprave Skupine Panvita. Še več, cene hrane, doda, bodo vsaj še pol leta, če ne celo leto naraščale. Vlada je kmetom obljubila, da jim bo namenila nekaj več kot 22 milijonov evrov pomoči, a kmetje so glede tega skeptični. Samo gnojila, opozarjajo, so dražja za več kot 100 %, kje so še vsi energenti in ostali stroški. Vlada je obljubila tudi, da bo država prek zavoda za blagovne rezerve odkupila vso pšenico, pridelano v Sloveniji. A to je doslej edina informacija, ki jo imajo. Ne vedo pa niti kdaj, niti za koliko. Stroji namreč že žanjejo, kmetje pa sproti oddajajo pšenico. Obiskali smo Panvito v Beltincih. Najprej je na vrsti tehtanje, nato sledi analiza kakovosti pšenice. Boljša kot je, višjo vrednost doseže. A vprašanje je, če bo kmetom ob vse podražitvah po prodaji pšenice sploh še kaj ostalo. Pričakujejo, da bo država, če bo pšenico res odkupila, za tono pripravljena odšteti vsaj 300 evrov. Če pa bo cena za odkup prenizka, se tako intenzivne pridelave pšenice enostavno ne bodo več šli, pravi kmetovalka Tončka Berden. icon-expand Pšenično polje FOTO: Shutterstock "Če država noče, da mi pridelamo, potem bomo vsi imeli zapleveljene njive in pridelke bomo, če ne bo zraslo, mulčili. Potem bomo pa vidli, koliko bo hrane v Sloveniji," dodaja Berdenova. Že zdaj smo v Sloveniji, kar se pšenice, ki se porabi za kruh, tiče, zgolj 60-odstotno samooskrbni. "Skupina Panvita že vsaj 10 let nima problemov s prodajo pšenice slovenski predelovalni industriji, slovenskim mlinom. Tudi danes nimamo tega problema. Bomo prodali vsak kilogram proizvedene pšenice in tiste, ki jo odkupimo," pravi Virag. Kmetijska ministrica Irena Šinko je medtem danes opravila informativen pogovore z deležniki o državnem odkupu letošnjega pridelka pšenice. Izmenjali so informacije o stanju pšenice v Sloveniji, in sicer o kakovosti, količini, skladiščnih prostorih in izhodiščnih cenah na trgu. Potekali so tudi pogovori glede možnosti državnega odkupa pridelka. Ta postopek bo v imenu države vodil zavod za blagovne rezerve.