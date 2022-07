Posnetki s predstavitve novega trenerja, sicer slovitega španskega nogometaša, kažejo, kakšno je stanje v ljubljanski Olimpiji. Zamaskirani navijači Green Dragons so povedali svoje nemškemu vlagatelju, o katerem v resnici ni veliko jasno, le to da denarja najverjetneje nima in da pod njim Olimpijo čakajo še bolj burni časi kot pod Milanom Mandarićem. Kaj se dogaja v ljubljanskem prvoligašu, da je zanimanje zanj pokazal celo svetovni športni tisk, pa ne zaradi rezultatov?