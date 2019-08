Razrešitve, menjave, nočno streljanje in vsakoletna negativna ocena pripravljenosti Slovenske vojske, ki jo lahko pričakujemo tudi prihodnje leto, so nekatere teme, o katerih je generalmajorka Alenka Ermenc govorila na čajanki z novinarji. Med drugim tudi o razrešitvi Gvida Novaka in o tem, da zahteva izpolnjevanje določb pravil službe o Slovenski vojski.