Na odvzemnih točkah vse večja gneča. Lahko nastanejo napake pri testiranjih?

Na vstopni točki v Mariboru je poleg običajnega odvzemnega mesta še dodatno drive in odvzemno mesto. Gneča je iz dneva v dan večja. Vendar ali je dovolj velika, da lahko nastajajo takšne napake, da je pozitiven nekdo, ki ga niso testirali?

V mariborskem Zdravstvenem domu Adolfa Drolca pravijo, da to ni mogoče. "Nemogoče je, da bi pri nas, na naši vstopni točki, prišlo do napake, saj gre za podatke, ki jih vstavljajo v nacionalnem laboratoriju. Ta sistem deluje,"je dejal Aleksander Jus iz tamkajšnjega zdravstvenega doma.

Od kod torej prihajajo zapisi o lažnih testih, ki se pojavljajo na družbenih omrežjih? Eden izmed teh se je glasil: "Od prijateljice tast in tašča sta bila na seznamu za testiranje in tisti dan zaradi gneče nista prišla na vrsto za test. Ko pa sta včeraj nameravala na test, pa sta v tistem že dobila sporočilo, da sta oba pozitivna. In to brez testiranja."