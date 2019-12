Kaj se je med prazničnimi nakupi najpogosteje znašlo v nakupovalnih vozičkih?

Trgovske centre so preplavili kupci, ki so hiteli po zadnjih prazničnih nakupih. Vozički nekaterih so bili polni hrane, spet drugi so kupovali še zadnja božična darila. Dolge vrste pa se niso vile le pred blagajnami, polne roke dela so imeli tudi zavijalci daril. Vsi pa so potrebovali obilico potrpljenja in dobre volje. Kaj se je najpogosteje znašlo v nakupovalnih vozičkih?