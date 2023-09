Popravljeni poplavljeni avtomobili so lahko tempirana bomba

Obstajajo skriti kotički, v katerih se lahko pokaže, da je bil avto poplavljen, pove Jurij Kočar, vodja servisne dejavnosti pri AMZS. "Vedno lahko najdemo neko sled, do kamor je voda segala, bodisi v skritih kotičkih karoserije bodisi v samih elektronskih sklopih avtomobila," pojasni. Čeprav je torej avto na prvi pogled videti, kot da je z njim vse v redu, pa je na cesti lahko nevaren, če je bil popravljen nestrokovno. "Skrbi nas predvsem, kaj se bo dogajalo z nekakovostno popravljenimi vozili, kje vse se ta vozila lahko popravljajo /.../ bodo zašla v neke delavnice pod kozolcem ali v kakšnih garažah," razmišlja Zoran Sodnik, predsednik Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili pri GZS.

Najbolj problematična pa je predvsem poplavljena elektronika. "Novi avtomobili imajo notri veliko elektronike, veliko senzorjev, veliko vsega. In ko je avto enkrat poplavljen, gre lahko enostavno ali v safe mode ali napake motorja ali različne napake kaže," nam pove Matic Kern iz Avto centra Šubelj. "Potopljeni so bili lahko tudi pirotehnični zategovalniki varnostnih pasov, zračne blazine, ki imajo v sebi tudi pirotehniko. In vso to pirotehniko upravlja elektronika," še doda Sodnik.

In zato se lahko zgodi, da vozniku na cesti odpovejo zavore in različni varnostni senzorji, v skrajnem primeru lahko pride do vžiga. Zaradi korozije se težave lahko pojavijo tudi šele čez nekaj let. " Voda pusti na vozilu kratkoročne in dolgoročne posledice, ki se lahko manifestirajo v naslednjih nekaj letih," razloži Kočar.