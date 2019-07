Nekdanji ameriški diplomati na Kubi utrpeli posledice na možganih

"Ne gre za izmišljotino," je dejala Ragini Verma, profesorica radiologije na univerzi Pennsilvanje. "Lahko rečem samo, da je treba odkriti resnico," je dodala. Povedala je še, da spremembe na možganih diplomatov niso posledica morebitnih bolezni iz preteklosti, saj so to posebej preverjali.

Študija, objavljena v reviji ameriškega zdravstvenega združenja, sicer ne navaja, kaj bi lahko med letoma 2016 in 2019 povzročilo zdravstvene težave pri diplomatih, ki so službovali na Kubi.

44 diplomatov in njihovih svojcev so leta 2017 na ukaz State Departmenta poslali na slikanje z magnetno resonanco. Strokovnjaki so posnetke njihovih možganov primerjali s posnetki 48 ljudi iz dveh kontrolnih skupin. Razlike so precejšnje, najbolj pa so opazne v beli možganovini in malih možganih. Profesorica Verma je poudarila, da je zdaj pomembno spremljati stanje diplomatov in njihovih svojcev, da bi ugotovili morebitne nadaljnje spremembe.