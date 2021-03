V Ligi prvakov je ostalo le še osem moštev, ki se bodo potegovala za naslov najboljšega v Evropi. Na sedežu UEFE so izžrebali četrtfinalne pare in deležni bomo pravih poslastic. In če sta para Porto - Chelsea in Manchester City - Borusia Dortmund privlačna, kaj lahko potem rečemo o drugih dveh spektakularnih parih.

icon-expand