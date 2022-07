KO govorimo o ljudeh, ki so pristali v zaporu, vidimo le to osebo. Zanima nas, kaj je naredila, zakaj in kakšno kazen je zaradi tega dobila. Pogosto pa pozabljamo, da v večini primerov ta oseba ne živi v mehurčku, ampak da je del neke skupnosti, družine, da ima morda že svojo družino in tudi svoje otroke.