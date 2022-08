Kaj se zgodi s prostovoljci, ki postanejo ruski vojni ujetniki?

V luči ruske agresije na Ukrajino, ki traja že slabega pol leta, so oči svetovne javnosti trenutno usmerjene v polotok Krim, ki je mednarodno priznan kot del Ukrajine, a si ga je Rusija leta 2014 priključila. Pred dvema dnevoma je na krimskem letališču odjeknilo več eksplozij, ki so poškodovale rusko oporišče in uničile več ruskih letal. Ukrajinska oblast uradno še ni prevzela odgovornosti za napad, a je pred kratkim je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poudaril, da se je vojna začela s Krimom, končati pa se mora z njegovo osvoboditvijo. Ukrajina zahod še vedno poziva k pomoči v obliki orožja, pa tudi prostovoljcev, ki se že od samega začetka borijo ob boku ukrajinskih vojakov. A kdo poskrbi za tuje vojake, če postanejo ruski vojni ujetniki, kot se je to zgodilo 40-letnemu Hrvatu, ki mu zdaj grozi celo smrtna kazen?