Kako Erjavčevi sokrajani komentirajo njegov povratek na politično sceno?

Karl Erjavec je nazaj. Čeprav je v letu 2020 vse drugače, je v Desusu ostalo vse enako. Karl Erjavec je začel leto na čelu DeSUSa in tam ga bo tudi končal. Morda pa se politik za vse vlade in funkcije zavihti na eno redkih, ki jih še ni opravljal - funkcijo predsednika vlade. Odpravili smo se v Naklo, domači kraj Karla Erjavca in preverili, ali si domačini želijo someščana za predsednika vlade.