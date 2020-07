Kaj sledi po odstopu ministra?

Nenadni odhod ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa je znova dokazal, kako nezanesljiva je politika. Lahko si še včeraj najbolj priljubljen politik in uživaš podporo svojega političnega šefa, že dan kasneje pa je za političnega šefa bolje, da žrtvuje političnega sopotnika in ne sebe. Takšnih primerov smo v zgodovini naše politike videli veliko. Lahko pa minister odstopi tudi sam, saj ugotovi, da bo zamenjan, ali pa spozna, da ne more narediti tistega, za kar je bil poklican oziroma postavljen.