Kaj so nekdanji funkcionarji odnesli s seboj ob slovesu?

Vse je enkrat zadnjič, ostajajo pa spomini. Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je tako po odhodu iz Bele hiše s seboj odnesel kode za sprožitev jedrskega orožja, ki pa so dan kasneje ob zaprisegi novega predsednika Joeja Bidna prenehale delovati. Aleksander Pozvek pa je odšel do naših nekdanjih ministrov in funkcionarjev ter preveril, kaj, če sploh kaj, so odnesli za spomin in kako težko je slovo.

