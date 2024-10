Prvi mož Kompasa zanikal težave, a potrdil odpuščanja

Več kot 24-urno čakanje na letališču na grškem otoku Karpatos za let domov, pa omejevanje, prestavljanje in celo odpovedi čarterskih poletov na več destinacij v Grčijo. Poleti, na vrhuncu turistične sezone, so se težave Kompasa, največje turistične agencije v Sloveniji, kar vrstile. Vse to pa naj bi bilo po neuradnih informacijah posledica finančnih težav, v katerih se je agencija s 70-letno zgodovino znašla. Tako naj bi jih v zadnjih mesecih zapustilo več vodstvenih delavcev, brez službe pa bi v kratkem lahko ostalo več deset zaposlenih, o čemer so že avgusta obvestili Zavod RS za zaposlovanje. Kaj se torej dogaja v Kompasu?