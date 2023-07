Kaj so razlogi za trenutno pomanjkanje zdravil v Evropi?

Iz Lekarne Ljubljana so sporočili, da zaznavajo motnje pri preskrbi s posameznimi zdravili, a so te motnje pri preskrbi letos pogostejše, kot pa so bile v preteklosti. Darja Potočnik Benčič , predsednica Lekarniške zbornice Slovenije, pa miri: "Takšna pomanjkanja so dejansko nekaj, kar se ne zgodi tako redko. Zdravilo zmeraj pride ponovno na trg po nekaj dnevih ali pa po nekaj tednih."

Manjkajoče zdravilo lahko sicer nadomestijo na različne načine, še najbolj idealno za lekarne pa je, če lahko zdravilo dobijo od drugega proizvajalca. Kadar gre za medsebojno zamenljiva zdravila, lahko posamezniki to uredijo kar v lekarni s svojim farmacevtom, dodaja."Če je potrebno nadomestilo znotraj iste terapevtske skupine, lahko zdravilo nadomestimo z zdravilom, ki ima enak učinek. V takem primeru mora pacient do zdravnika, da mu ta predpiše drug recept," zaključi.

"Pomanjkanje zdravil opažamo že nekaj časa in temu ne botruje pretirano predpisovanje," pa razlaga družinski zdravnik Sašo Rebolj iz ZD Kamnik. Dodaja, da ne vidi razloga v tem, da bi si zdravniki kar naenkrat preventivno želeli predpisovati antibiotike. "Zdravniki so isti, kot so bili, in zakaj bi torej nekdo kar naenkrat razvil tako ljubezen do Ospena, da bi ga hotel predpisovati, ne da bi ga pacient potreboval?" se sprašuje.

Kaj je torej razlog, da vsepovsod po Evropi primanjkuje zdravil?

Benčičeva pravi, da sklepajo, a ne morejo trditi z gotovostjo, da je eden od pomembnih razlogov to, da se je večina proizvodnje zdravilnih učinkovin in zdravil prenesla izven Evrope. Praviloma se je proizvodnja preselila v Azijo, Indijo in na Kitajsko.

V času covida-19 so tako nastajali zastoji na področju transporta zdravil, covidna kriza pa se je nato prelevila v gospodarsko krizo, kar se odraža povsod.

Medtem Rebolj dogajanje komentira tako: "Enkrat je kriva ladja v Suezu in so bile na njej očitno vse dobrine tega sveta. Drugič je kriva vojna v Ukrajini, ker proizvodnja vseh dobrin očitno poteka tam. Tudi korona je zdaj očitno ustavila dobavo vseh možnih dobrin, čeprav že lep čas resnega problema ne predstavlja."

V primeru, da predpisanega zdravila ne dobite nikjer v Sloveniji, ga lahko s papirnatim receptom dobite v kateri od sosednjih držav, nato pa vam stroške povrne ZZZS.