Kaj so sindikati uspeli izpogajati s stavko upravnih enot?

Pa je eno bitko s sindikati vlada Roberta Goloba očitno vendarle dobila. Bitko z zaposlenimi na upravnih enotah. Ti bodo v ponedeljek začeli z normalnim delom. In kakšen je dogovor? Kaj so sindikati sploh uspeli izpogajati s stavko? Najbolj konkretno se bo zaposlenim na upravnih enotah poznal dodatek za delovno uspešnost, za katerega bo sicer posebna delovna skupina še določila merila. Ustanovili pa bodo še drugo delovno skupino, ki se bo ukvarjala z zamudami na upravnih enotah. In prav zaradi zamud, ki so bile že pred stavko, zdaj so le še večje, in dopustov, zdaj, po treh mesecih in pol stavke prvi sindikalist državnih organov opozarja: "Prosim, ne hitite na upravne enote že v ponedeljek."