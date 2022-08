Na severu Hrvaške, v Medžimurju, je veliko zmede in nejevolje povzročila napaka na eni od bencinskih črpalk. Več dni je bilo namreč v rezervoarju za bencin dizelsko gorivo in tako je okoli 500 strank nevede točilo napačno gorivo. Posledično so avtomobili eden za drugim začeli izgubljati na moči in na koncu se jih niti ni dalo več vžgati. Kako pa lahko sami prepoznamo, da smo točili napačno gorivo, kaj v takšnem primeru storimo in koliko nas bo takšna napaka stala?