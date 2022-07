Kaj storiti, če nam meduza povzroči opeklino?

Z zahodne obale Istre v zadnjih tednih prihajajo opozorila o povečanem številu meduz. V Centru za raziskovanje morja iz Rovinja so med drugim objavili zemljevid lokacij, kjer so meduz opazili največ. V prvih osmih dneh julija so prejeli 21 prijav. V 16 primerih je šlo za kompasne meduze, v štirih so opazili morski oreh, v le enem pa uhatega klobučnjaka. Iz hrvaške Istre pa meduze prihajajo tudi v slovensko, kjer sicer niso izjema. Severni Jadran, kamor spada tudi naše morje, je namreč homogeno okolje, zato vrste, ki jih imajo sosedje Hrvati, pridejo tudi k nam. Ob naši obali tako lahko opazimo velike klobučnjake, kompasne meduze in tudi rebrače. Kaj storiti v primeru, če nas oplazi meduza in nam povzroči opeklino?